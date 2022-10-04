Роман опубликовал снимок в своем Instagram-блоге.

Известный по проекту "Голос. Діти" Роман Сасанчин поделился в своем блоге трогательным фото с дочерью. Девочку зовут Элизабет. Сейчас ей уже 9 месяцев. На снимке Роман стоит на улице и держит малышку на руках. Девочка с удивлением смотрит в камеру, а папа трогает ее за щечки.

"Моя радость! Я просто без лишних слов оставлю это фото здесь", - написал молодой отец.

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Поклонники не смогли пройти мимо такого трогательного снимка. Вот что они написали:

Это настоящее милашество!

Какие вы красивые!

Роме подходит статус папы!

Маленькая красотка!

Это очень мило, когда папа так забавляется со своей дочкой. Счастья вам и здоровья.

История любви Романа и Иванны

Жену Романа Сасанчина зовут Иванна. Девушка на несколько лет старше своего супруга. Это стало предметом обсуждений в прессе. Иванна как-то призналась, что и родители молодого человека изначально отреагировали странно, однако после знакомства с ними никаких недопониманий на этой почве не было.

Весной 2022 года появилась новость о том, что пара якобы хочет развестись. У себя в блоге Иванна рассказала, что у них с Романом произошел конфликт, в котором виноваты оба. Сейчас, судя по ее публикациям, в семье все хорошо.

Недавно жена победителя "Голоса країни" Сасанчина даже призналась, что хочет еще одного ребенка.

Напомним, ранее Иванна призналась, что потеряла ребенка.

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