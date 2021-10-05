Супруга украинского телеведущего Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - обнародовала в своем инста-блоге фотографию с празднования своего дня рождения.
В кадре она предстала в красном мини-платье и бежевых лодочках. При этом она сидела на полу в окружении букетов цветов, а рядом был Дмитрий Гордон. В таком образе Алеся засветила не только длинные ножки, но и пышное декольте.
"Желаю вам в десять раз больше всего хорошего и доброго, что вы мне тут пожелали! И особое спасибо каждому, кто прислал эти фантастические цветы! Я потрясена", - написала Бацман.
"Красотка в цветах", "Супер", "Класс", "Вы как из рекламы цветочного магазинчика", "А Дмитрий так по-домашнему, в шлепках", - пишут поклонники в сети.
Читайте такжеЭкс-муж Пугачевой бросил ее ради интрижки с модельюКто такая Алеся Бацман
Алеся Бацман - украинская журналистка, телеведущая, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН". Также она развивает свой YouTube-канал "Алеся Бацман", на который подписаны уже более 100 тысяч людей.
Алеся состоит в браке с Дмитрием Гордоном. У них есть трое детей - Санта, Алиса, Лиана.
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