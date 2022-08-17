Алеся Бацман продемонстрировала семейную идиллию.

Супруга украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман показала у себя в Instagram-блоге трогательный снимок с мужем. Там Алеся и Дмитрий позируют на обочине трассы на фоне заката. Гордон стоит сзади, прижавшись к своей второй половинке и взяв ее за руки.

В описании к публикации Алеся напомнила о том, что у нее вышла вторая часть программы с участием супруга. Комментаторы буквально засыпали пару комплиментами.

"Три солнца!", "Супер!", "Очень круто, красивая пара!", "Вы так хорошо смотритесь вдвоем и идеально дополняете друг друга!", "Отличное фото, вы замечательная пара", "Круто! Вы замечательные! Надеюсь, что Скабеевым, Соловьевым и им подобным недолго осталось нести пургу. Слава Украине! Победы вам!", - написали поклонники под снимком в Instagram-блоге.

Напомним, Дмитрий Гордон показал видео с Лолитой, где она оскорбляет украинцев.

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