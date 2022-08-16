Речь Лолиты на видео шокировала сеть.

Украинский журналист Дмитрий Гордон показал видео с российской певицей родом из Мукачево Лолитой, которая называет украинцев "бандеровцами".

На видео Лолита рассказывает о том, что Россия ей дала то, чего не смогла дать Украина.

"Столько любви, сколько я получала и получаю здесь, при всех моих разных обстоятельствах, неправильном поведении, моральном и нравственном, меня страна всегда принимала. А страна – это люди", - сказала Лолита и отметила, что однажды в центре Киева на ее маму напал "бандеровец".

После просмотра этого ролика Дмитрий Гордон вынес свой вердикт. По его словам, в Лолиту вселился бес.

"В Лолиту вселился бес. И, похоже, не один", - подписал ролик журналист.

Напомним, ранее Лолита вдруг вспомнила, как ее маму в Киеве ударил "бандеровец".

"В центре города Киева мою маму "бандеровец" или "националист", как хотите, ударил сзади по голове. Она упала, стукнулась головой о бордюр, получила сотрясение мозга, впоследствии - микроинсульт, который мы сейчас лечим. Ударил он ее со словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у Москві". Это было 6 лет назад. Мама очень просила меня не поднимать никаких скандалов, потому что она всю жизнь живет в Киеве", - сказала Милявская.

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