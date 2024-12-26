Жена Дмитрия Комарова похвасталась идеальной фигурой (фото)

Александра Кучеренко поразила своих поклонников.

Супруга ведущего тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии. Александра Кучеренко опубликовала несколько снимков в стильном образе.

В кадре знаменитость появилась в оливковом мини-платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. На ножки она обула сапоги с анималистическим принтом.

"Стилисты советуют встречать год Змеи в зеленом… Но мудрым женщинам особый костюм не нужен, не правда ли?" - подписала фото Александра.

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Заметно, что Кучеренко уделяет немало времени своей фигуре. Она выглядит стройной и подтянутой.

Как отреагировали пользователи сети:

"Очень изысканно. Ты шикарная"

"Классное платье на идеальном теле"

"Ты в любом костюме огонь"

"Красотка"

Отметим, Александра Кучеренко замужем за Дмитрием Комаровым. Пара познакомилась на проекте "Танцы со звездами", они были в паре. Детей у них нет.

Напомним, Дмитрий Комаров впервые за долгое время вышел на связь. Он сообщил, что вскоре состоится премьера нового сезона программы "Мир наизнанку".

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