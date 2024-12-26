Жена Дмитрия Комарова похвасталась идеальной фигурой (фото)

Супруга ведущего тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии. Александра Кучеренко опубликовала несколько снимков в стильном образе.
В кадре знаменитость появилась в оливковом мини-платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. На ножки она обула сапоги с анималистическим принтом.
"Стилисты советуют встречать год Змеи в зеленом… Но мудрым женщинам особый костюм не нужен, не правда ли?" - подписала фото Александра.
Заметно, что Кучеренко уделяет немало времени своей фигуре. Она выглядит стройной и подтянутой.
Как отреагировали пользователи сети:
- "Очень изысканно. Ты шикарная"
- "Классное платье на идеальном теле"
- "Ты в любом костюме огонь"
- "Красотка"
Отметим, Александра Кучеренко замужем за Дмитрием Комаровым. Пара познакомилась на проекте "Танцы со звездами", они были в паре. Детей у них нет.
Напомним, Дмитрий Комаров впервые за долгое время вышел на связь. Он сообщил, что вскоре состоится премьера нового сезона программы "Мир наизнанку".