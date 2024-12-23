Журналист занимался съемками нового сезона своего знаменитого шоу.

Известный украинский ведущий Дмитрий Комаров длительное время не выходил на связь. Оказалось, что за время своего исчезновения из инфопространства он готовил новый сезон документального исследовательского тревел-проекта "Мир наизнанку". Уже совсем скоро зрителей ждет премьера программы на телеканале "1+1 Украина".

Самый опытный путешественник страны годами искал места силы в далеких и экзотических уголках мира - Непале, Китае, Японии, Латинской Америке и т.д., - но самое мощное из них нашел дома - в Украине. Наш народ показывает пример стойкости и силы духа всему миру и третий год успешно сопротивляется российским войскам и стране, которая в 28 раз больше по площади.

Новая экспедиция "Мира наизнанку" посвящена поискам ответов на этот вопрос. В каждом эпизоде нового сезона зрителя ждет новое путешествие, в котором Комаров будет исследовать определенный источник силы, предлагая украинцам новый взгляд на самих себя и свою землю.

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"Я всегда, когда путешествовал по миру - знакомил иностранцев с украинской культурой. И в Африке, и в Азии, и в Америке все всегда удивлялись и интересовались. Но по-настоящему Украина удивила весь мир в 22-м. И продолжает удивлять уже третий год! Война открыла украинцев по-новому - в первую очередь, для самих себя. Мы сами себя удивили. Откуда в наших людях такая сила? Этот вопрос стал основным в новом сезоне "Мира наизнанку". Мы начинаем большую экспедицию в поисках силы украинцев. От Ужгорода до Торецка, от Черниговщины до острова Змеиный. Мы проедем всю страну: с Юга на Север, с Запада на Восток, будем искать силу на земле и под ней, в воздухе и на воде. Этот сезон точно придаст вам оптимизма и неоднократно удивит", - убежден ведущий.

У зрителя будет уникальная возможность почувствовать себя первооткрывателем вместе с любимой телепрограммой. Ведь, как оказывается, на карте Украины до сих пор есть "белые пятна". Например, журналист и команда проекта впервые определят самый высокогорный населенный пункт Украины.

А еще - решатся на опасную и сверхважную экспедицию на остров Змеиный, попадут на свадьбу в закрытое сообщество людей, чья вера иногда пугает, узнают секреты силы стальных людей и настоящих украинских золотоискателей.

Будут и рискованные спуски в пещеры, и экзотические обряды, и невероятные приключения и, конечно, истории людей, которые являются примером силы для других.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич показал архивное фото с Дмитрием Комаровым. Шоумен рассказал об их дружбе.

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