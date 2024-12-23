Известный украинский ведущий Дмитрий Комаров длительное время не выходил на связь. Оказалось, что за время своего исчезновения из инфопространства он готовил новый сезон документального исследовательского тревел-проекта "Мир наизнанку". Уже совсем скоро зрителей ждет премьера программы на телеканале "1+1 Украина".
Самый опытный путешественник страны годами искал места силы в далеких и экзотических уголках мира - Непале, Китае, Японии, Латинской Америке и т.д., - но самое мощное из них нашел дома - в Украине. Наш народ показывает пример стойкости и силы духа всему миру и третий год успешно сопротивляется российским войскам и стране, которая в 28 раз больше по площади.
Новая экспедиция "Мира наизнанку" посвящена поискам ответов на этот вопрос. В каждом эпизоде нового сезона зрителя ждет новое путешествие, в котором Комаров будет исследовать определенный источник силы, предлагая украинцам новый взгляд на самих себя и свою землю.
"Я всегда, когда путешествовал по миру - знакомил иностранцев с украинской культурой. И в Африке, и в Азии, и в Америке все всегда удивлялись и интересовались. Но по-настоящему Украина удивила весь мир в 22-м. И продолжает удивлять уже третий год! Война открыла украинцев по-новому - в первую очередь, для самих себя. Мы сами себя удивили. Откуда в наших людях такая сила? Этот вопрос стал основным в новом сезоне "Мира наизнанку". Мы начинаем большую экспедицию в поисках силы украинцев. От Ужгорода до Торецка, от Черниговщины до острова Змеиный. Мы проедем всю страну: с Юга на Север, с Запада на Восток, будем искать силу на земле и под ней, в воздухе и на воде. Этот сезон точно придаст вам оптимизма и неоднократно удивит", - убежден ведущий.
У зрителя будет уникальная возможность почувствовать себя первооткрывателем вместе с любимой телепрограммой. Ведь, как оказывается, на карте Украины до сих пор есть "белые пятна". Например, журналист и команда проекта впервые определят самый высокогорный населенный пункт Украины.
А еще - решатся на опасную и сверхважную экспедицию на остров Змеиный, попадут на свадьбу в закрытое сообщество людей, чья вера иногда пугает, узнают секреты силы стальных людей и настоящих украинских золотоискателей.
Будут и рискованные спуски в пещеры, и экзотические обряды, и невероятные приключения и, конечно, истории людей, которые являются примером силы для других.
Напомним, ранее Анатолий Анатолич показал архивное фото с Дмитрием Комаровым. Шоумен рассказал об их дружбе.