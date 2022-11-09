Супруга советника главы ОПУ Алексея Арестовича рассказала, что согласилась выйти за него замуж спустя две недели после знакомства. По ее словам, любимчик миллионов женщин сделал ей предложение прямо в подъезде.
В интервью Анне Олицкой Анастасия рассказала, что на тот момент не была готова к серьезным отношениям, ведь накануне закончился ее предыдущий роман. Однако, когда она увидела Алексея, все резко изменилось.
"С первой нашей встречи было понятно, что это уже все-таки серьезно", – сказала Анастасия.
Девушка призналась, что Арестович до сих пор делает ей предложение: "Вот я как-то красиво оденусь, он может сказать: "Ты выйдешь за меня замуж?"
Алексей Арестович: личная жизнь
Алексей Арестович познакомился с Анастасией на курсах по психологии. В 2015 году они сыграли свадьбу. В браке у них родилось двое детей. Также у него есть дочь от предыдущего брака.
Известно, что советник главы ОПУ в Instagram подписан только на свою супругу.
Напомним, ранее Арестович объяснил, благодаря чему стал украинским секс-символом.