Это произошло через две недели после их знакомства.

Супруга советника главы ОПУ Алексея Арестовича рассказала, что согласилась выйти за него замуж спустя две недели после знакомства. По ее словам, любимчик миллионов женщин сделал ей предложение прямо в подъезде.

В интервью Анне Олицкой Анастасия рассказала, что на тот момент не была готова к серьезным отношениям, ведь накануне закончился ее предыдущий роман. Однако, когда она увидела Алексея, все резко изменилось.

"С первой нашей встречи было понятно, что это уже все-таки серьезно", – сказала Анастасия.

Девушка призналась, что Арестович до сих пор делает ей предложение: "Вот я как-то красиво оденусь, он может сказать: "Ты выйдешь за меня замуж?"

Алексей Арестович: личная жизнь

Алексей Арестович познакомился с Анастасией на курсах по психологии. В 2015 году они сыграли свадьбу. В браке у них родилось двое детей. Также у него есть дочь от предыдущего брака.

Известно, что советник главы ОПУ в Instagram подписан только на свою супругу.

Напомним, ранее Арестович объяснил, благодаря чему стал украинским секс-символом.

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