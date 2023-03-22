Защитницу поражает то, что негативные комментарии пишут не только россияне, но и украинцы.

Украинская военнослужащая, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, Евгения Эмеральд рассказала в интервью 24 каналу о хейте, который льется на нее в соцсетях. Женщина утверждает, что конкретной причины нет - недовольные подписчики могут зацепиться за любой повод, лишь бы оставить "ядовитый" комментарий.

Раньше ее это возмущало и огорчало, ведь она не понимала, чем именно не угодила украинцам, а сейчас относится к хейту философски и с юмором.

"Когда это все начало происходить, у меня был шок. Я не была готова, что столько грязи выльется. И писали украинцы на украинском языке. Россияне меня ненавидят, пишут каждый день, а тут еще и украинцы. Был момент, когда я думала: "Зачем мне это все нужно? Я 4 раза чуть не потеряла жизнь ради этих людей, этой страны. Чтобы меня потом хейтили и разную гадость писали?". Писали, чтобы я умерла, чтобы мой ребенок не родился. И это писали украинцы. Было желание бросить все, перестать помогать людям, уехать где-нибудь в США или Испанию, сидеть у моря и забыть обо всем. Но это была мгновенная слабость. Потом я собралась", - рассказала Эмеральд.

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Сейчас она часто читает комментарии, чтобы посмеяться или получить дополнительную порцию мотивации. Защитница признается, что уже не обижается на недоброжелателей, и полюбила давать интервью именно для того, чтобы дать повод себя обсуждать:

"Когда мне нужна дополнительная мотивация, я захожу, читаю комментарии, они меня вдохновляют. Если раньше мне не хотелось давать интервью, было лень, то теперь думаю: "Нет, надо же народу новой информации, как же они без меня будут, им же надо что-то обсуждать". Поэтому все хорошо. Теперь наоборот - люблю подливать какую-нибудь информацию. Я уже начала получать удовольствие. Такой садомазохизм хейтерский".

Напомним, Эмеральд впервые рассказала, почему скрывала беременность от мужа.

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