Защитница боялась, что ее откомандируют с боевых позиций, поэтому хранила свое интересное положение в тайне.

Украинская защитница Евгения Эмеральд, которая ждет рождения второго ребенка, рассказала, что долгое время не решалась сообщить супругу о своем положении. Муж снайперши - военнослужащий Евгений Стипанюк. С ним Евгения познакомилась на фронте, а осенью прошлого года они поженились.

"Я тогда только вернулась с боевых, находилась там 5 дней. Тогда я с ребятами едва не погибла. В последний пятый день мы не понимали доживем ли до утра. Когда вернулись, я почувствовала что-то странное. Перед тем, как ехать на базу, я купила тест на беременность. Сделав его, поняла, что беременна. Я была в шоке, потому что в тот момент понимала, что рано или поздно мне придется покинуть фронт. Очень сильно испугалась этого", - вспомнила Евгения Эмеральд в интервью 24 каналу.

Защитница призналась, что в тот момент беременность для нее была шоком, ведь незадолго до этого она осознанно отказалась от гражданской жизни и не понимала, чем будет заниматься в тылу:

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"Я уже не видела себя в гражданской жизни. Я закрыла свое предприятие, закрыла всю деятельность. Боялась, что мне нечем будет заниматься и не буду полезной. Ну и здоровье. Последние три месяца я жила в подвале, с грибком, неизвестно чем надышалась, за полгода войны здоровье немного пошатнулось".

Врач военнослужащей сказал, что она еще месяц может носить бронежилет, оружие и выполнять легкие задачи, однако после этого должна будет покинуть боевые позиции, где ее жизни каждый день угрожает опасность.

"Тогда я решила, что до середины сентября останусь на фронте. Когда подошел этот срок, только тогда сказала мужу и в тот же день сказала командиру. Раньше от всех скрывала, потому что знала - как только скажу, что беременна, меня сразу откомандируют в Киев, а я еще хотела завершить свои дела на фронте", - рассказала женщина.

Напомним, Эмеральд ответила, вернется ли на фронт после родов.

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