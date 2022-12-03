Известный телеведущий раскрыл настоящую позицию артистки из Украины Maruv касательно войны.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич высказался о Maruv - певице, которая родилась и выросла в Украине, а теперь выступает в России и цинично молчит об убийствах сограждан. Анатолич убежден, что артистка ждала "русский мир" и с радостью встречала бы оккупантов в Киеве.

В своем блоге он также выложил скриншот переписки в Instagram с Анной Корсун (настоящее имя Maruv). На его призыв отреагировать на убийственную войну знаменитость ничего не ответила, а позднее ее профиль был заблокирован для пользователей на территории Украины.

Вот что еще добавил Анатолий Анатолич:

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"Ни одного слова о войне в Украине или об обстрелах родного Павлограда от Maruv не было. Ну и х*й с ней. Ее дело. Скажу больше. Точно знаю, что Maruv ждала "русский мир" и точно встречала бы в Киеве оккупантов".

Отметим, о Maruv Анатолич вспомнил, потому что поехал на Восток. В своем блоге он поделился, что побывал в Донецкой области.

На обратной дороге он остановился в Павлограде - городе, где родилась Анна Корсун.

Напомним, у Повалий, MARUV, Седоковой и других артистов-путинистов хотят отобрать украинский паспорт.

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