Эльвира Гасанова, которая занимается созданием одежды для президента, отметила, что она была шокирована критикой в сторону лидера Украины.

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, которая создавала образ для президента Украины Владимира Зеленского для переговоров с Дональдом Трампом, прокомментировала критику лидера в Белом доме. Модельер призналась, что удивлена, что костюм был таким важным для присутствующих на переговорах и вызвал такой резонанс.

В комментарии для издания OBOZ.UA она отметила, что в начале встречи Трампа и Зеленского, американец сделал комплимент главе государства и сказал, что он выглядит "более нарядно". По мнению Гасаной, что на это повлиял выбор черного цвета при создании образа для Владимира Александровича.

"Видела видео, когда президент только выходил из машины, и его встречал Трамп. И он сказал: "Ты сегодня выглядишь более нарядно". И я подумала, что прикольно, видимо, total black все-таки немножко сработал на то, что пусть это не полноценный костюм, но он заметил, что сегодня Владимир Александрович выглядит более нарядно. И это меня порадовало, потому что я подумала: "Отлично, значит, не будет с этим вопросов", - поделилась Эльвира.

Видео дня

Правда, все изменилось во время самих переговоров в Овальном зале. Как известно, тогда американский журналист упрекнул Зеленского в том, что он не надел костюм на встречу. В ответ на это президент отметил: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, более дешевый. Посмотрим!"

"Мы все были шокированы, и я думаю, что вопрос с костюмом - это просто была зацепка во время любой ссоры. Каким-то образом хотели просто спровоцировать президента, но мне кажется, что он, как всегда, ответил очень уместно", - считает дизайнер.

Гасанова поддержала украинского лидера и убеждена, что он доступно все объяснил политик и представителям СМИ в США. Ей понятна позиция президента, поскольку таким образом он демонстрирует солидарность со своим народом.

"Мне понятен месседж Владимира Александровича, тем более это не впервые. Этот месседж, конечно, не только от него, то есть не он его придумал, уже в истории были такие случаи. Я понимаю, что он таким образом показывает свою солидарность с народом, поэтому не понятно, почему именно это и ничего другого не было важно для страны, которая говорит, что она наш партнер. Но мы видим, каким образом дальше все развивается, и очень тяжело верить, что проблема именно в том, что Владимир Александрович пришел не в костюме", - добавила знаменитость.

К слову, сейчас, по словам Эльвиры, 99% одежды Зеленского, в частности, штаны, поло, свитшоты, футболки, создает ее бренд. Модельер присылает главе государства одежду бесплатно каждый раз, когда видит, что предыдущие модели износились.

Напомним, ранее Адам Сэндлер на "Оскаре-2025" высмеял ссору Трампа и Зеленского. Актер пришел на церемонию в шортах и худи и отметил, что не имеет значения в чем ты одет, важно лишь значение события, на котором ты находишься.

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