Первая леди отметила, что не дает ему никаких советов о политике.

Жена президента Украины Владимира Зеленского честно прокомментировала слухи о том, что она якобы дает советы мужу и имеет влияние на политическую ситуацию. По словам Елены Зеленской, она этим не занимается.

"Это преувеличение, кто-то действительно хотел сделать мне комплимент. Но я точно не влияю на государственные процессы, 100%. Я могу инициировать какие-то вещи, могу их поддерживать. Но это только касается гуманитарных и социальных сфер", - пояснила первая леди в интервью для "РБК-Украина".

Зеленская отметила, что не может давать президенту советы, ведь между ними большая "пропасть" в знаниях. Кроме этого, первая леди считает, что не может вмешиваться в политические процессы, ведь это неэтично.

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"Владимир Зеленский как президент со мной не советуется. И я думаю, что это правильно. Во-первых, я не могла бы дать ему экспертный совет, между нами огромная пропасть в знаниях, которые у него сейчас есть, и которые я бы могла ему добавить. И это неэтично, я считаю. У него настолько большая ответственность, не может жена советовать мужу в вопросах государственного управления, это неправильно. Мы даже не говорим с ним на такие темы, мы что-то обсуждаем в рамках дискуссии, мы можем обсуждать вопросы, которые волнуют всех украинцев", - добавила жена Зеленского.

Кроме этого, первая леди рассказала, планирует ли она пойти в политику. По словам Зеленской, это "не ее сфера".

Напомним, ранее первая леди рассказала, на кого учится ее дочь. Как оказалось, 18-летняя Александра сделала выбор самостоятельно, однако все же прислушалась к родителям.

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