Жена президента рассказала, как их дочь выбирала свою специальность.

Жена президента Украины Владимира Зеленского рассказала, на кого учится их дочь.18-летняя Александра долго выбирала специальность, родители ей помогали.

"Она выбрала юридическую специальность. Скажу честно, мы проводили разговоры о выборе будущей специальности уже, возможно, в течение пяти лет. Были разные варианты, от нее какие-то предложения, от нас. Мы все это обсуждали, такие долгие у нас были дискуссии", - рассказала Елена Зеленская в интервью для "РБК-Украина".

Первая леди не скрывает, что ей нравится решение дочери. По ее мнению, девушке удалось сделать удачный выбор. Зеленская отметила, что у нее было мало возможностей самостоятельно решать свое будущее во время поступления, поэтому она решила не давить на дочь.

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"Это был один из наших вариантов, которые мы предлагали. Но она подавала документы на несколько специальностей, должна была потом выбрать одну из них. И выбрала юридический (факультет - УНИАН). Мне кажется, что выбрала удачно, потому что я смотрю на нее - ей нравится и это ей заходит... Надеюсь, что она продолжит этот свой путь. Но мы не давили, потому что я помню, как у меня в принципе не было почти выбора при поступлении. И нам хотелось, чтобы она получила возможность расправить крылья и выбрать самостоятельно", - добавила Зеленская.

Что известно о семье Зеленского

У президента Украины и ее жены двое детей. В 2004 году Зеленская родила дочь, которую назвали Александрой. В 2013 году она подарила мужу сына, его назвали Кириллом.

Президент рассказывал, что его дети остаются в Украине. Они не выехали за границу из-за полномасштабной войны, которую в 2022 году развязала Россия. Первая леди призналась, что сейчас она живет отдельно от мужа. Они не могут ночевать вместе, ведь Зеленский живет в своем кабинете, а она заботится о детях.

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