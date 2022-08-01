Денисенко попросила подписчиков жить с любовью в сердце, а не распространять ненависть.

Украинская актриса Наталка Денисенко опубликовала в Instagram пост, в котором призвала подписчиков жить своей жизнью, а не распространять ненависть.

"Завтра я могу умереть. Или через несколько дней, а может в 101 год. Хоть так, все же жизнь - скоротечна! Я заметила такую тенденцию, что у своих "друзей-коллег", что среди пользователей соцсетей, не у всех, но есть люди, которые только и делают что рассказывают о своей ненависти, обсуждают, ищут предательство, разводят ср*чи, пишут неприятности. На это ли надо использовать жизнь? Или это та жизнь, которую хочется проживать? У нас в стране война, каждый из нас никак не застрахован от ракеты, которая может прилететь и домой, и на улице в любой час. Неужели даже через такие страшные события мы не осознаем наконец, что жить надо по правде, по чести, по любви, с открытым сердцем, не искать плохое в том, что окружает, а тянуться к хорошему?" - написала Наталка.

Она добавила, что и сама некоторое время была наполнена самыми дурными чувствами, но вовремя поняла, что они ее просто съедают. Поэтому она обратилась к специалистам, чтобы решить эту проблему.

"Я не говорю, что вы не имеете права злиться или ненавидеть, мы имеем право на разные эмоции, но это не должно становиться смыслом жизни и переходить в привычку! Если в вас не попала ракета или бомба, то живите! Живите с доброй душой, любовью, наслаждением и благодарностью! И тогда мы отстроим свою страну мечты", - добавила Денисенко.

Напомним, ранее Наталка Денисенко оскандалилась отдыхом в Турции во время войны.

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