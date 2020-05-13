Друг актера Жигунова объяснил его увлечение "двойником" Анастасии Заворотнюк

Разрыв с Анастасией Заворотнюк стал большим ударом для актера, уверен его друг.

Друг звезды сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский считает роман с Анастасией Заворотнюк самым ярким в биографии актера.

Также в интервью "Собеседнику" друг актера рассказал, почему Жигунов вновь ушел от жены Веры.

"После расставания с Настей Заворотнюк Сергея как подменили. Он сдержанно здоровался, не было уже той открытой жигуновской улыбки, перестал мне показывать свои дачные новшества. Раньше, как только что-то построит, сделает пруд или придумает дизайн дорожек — всегда меня приглашал оценить, похвастаться. Вскоре после отъезда Насти исчез отсюда и Жигунов", — продолжил художник.

Читайте такжеУ Заворотнюк сделали заявление о ее лечении (фото)

Недавно "гардемарин" расстался и с женой Верой — теперь его сердце занято другой женщиной — журналисткой Викторией Ворожбит, которую называют "копией" Заворотнюк.

"У меня складывалось впечатление, что жена Сережи всем вечно недовольна. С другом об этом не говорил, мне было приятно общение с ним. Как-то столкнулся с Верой, и мне этого хватило", — вспомнил Заграевский.

"Я слышал, что с Верой он все-таки расстался, сейчас у него новая любовь. Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме. Искренне желаю ему счастья, чтобы у него никогда не было больше столь горького расставания, как с Настей. Хотя, наверное, такая сильная любовь бывает один раз в жизни…", — отметил друг Жигунова.

Ранее СМИ сообщали, что звезда "Моей прекрасной няни" Жигунов живет вместе с "двойником" Анастасии Заворотнюк.