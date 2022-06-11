Российская элита, которая ранее получала баснословные деньги за гастроли по всему миру, сейчас ограничилась концертами в Урюпинске и других городах РФ.

Из-за того, что Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, на агрессора наложили санкции, а исполнителей, поддержавших политику Путина, не хотят видеть в других странах. Некоторым и вовсе запретили въезд. Из-за этого привыкшие к роскоши и богатству люди теряют свои деньги.

Яна Рудковская

Поклонница "русского мира" продюсер Яна Рудковская привыкла жить на "широкую ногу". Но после того, как ее подопечный Дима Билан со своими незамысловатыми песнями стал меньше выступать, а гастроли супруга-фигуриста Евгения Плющенко и их сына Александра совсем отменили в Европе и Японии, пояса пришлось затянуть.

Полина Гагарина

Под санкции попала еще одна "голубка мира". После того, как в марте она оскандалилась своим выступлением на концерте в Лужниках в поддержку оккупации Крыма, ее теперь не хотят видеть в других странах.

Сразу после этого правительство Эстонии внесло Гагарину в список нежелательных гостей до 2027 года. У нее как раз был запланирован концерт там на конец сентября этого года.

Филипп Киркоров

Ярому поклонники пропутинского режима запретили посещать Эстонию в течение ближайших пяти лет. МИД Латвии и вовсе ограничил въезд артисту на неопределенный срок. Ранее еще и Литва запретила ему въезд на свою территорию. В общем, выступать он со своими перьями и стразами в ближайшее время сможет разве что в бункере у того самого.

Ольга Бузова

Телеведущая, певица, актриса, блогер и "мастер на все руки" Бузова также обеднела. Спрос на выступления упал, поэтому экс-ведущая "Дома-2" снизила ценник на выступления. Но говорит - нищеты не боится, если надо - пойдет даже официанткой работать.

Напомним, главная героиня "Сватов" Кравченко отказалась выступать в оккупированном Донецке.

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