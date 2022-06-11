Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая в "Сватах" Валюху, отказалась ехать в родной город Донецк, который сейчас временно оккупирован РФ. Ранее она планировала выступить там в театре. Об отмене планов оповестил пропутинский актер Станислав Садальский, пишут пропагандистские СМИ.
О причине отмены поездки в Донецк не сообщается.
"Мы тоже с Таней Кравченко хотели поехать туда (в Донецк, - ред), именно по зову сердца. Таня сама из Донецка, а молодые испугались ехать. Мы с Таней хотели сыграть, и в донецком театре договорились", - прокомментировал Садальский.
Отметим, актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась миллионам по своей роли Валентины Будько в сериале "Сваты" после 24 февраля, когда РФ полномасштабно вторглась в Украину, продолжает работать в Москве. Также у актрисы запланированы гастроли по стране-агрессору. На тему войны у себя на Родине звезда умалчивает. Сама Кравченко родилась в Донецке.
В 2015 году актрисе запретили посещать Украину из-за того, что она поддержала оккупацию Донецкой и Луганской областей, а также аннексию Крыма.
Напомним, героиня "Сватов" Анна Кошмал вернулась домой и оцепенела.
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