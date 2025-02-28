Музыкант назвал сумму, которую они вложили в организацию концерта в Мюнхене.

Украинский певец и лидер львовской блэк-дэт-метал группы "1914" Дмитрий "Кумар" Тернущак высказался о запрете артистам выезжать за границу.

Напомним, что Минкульт объявил о приостановлении с 3 марта выдачи разрешений артистам выезжать за границу во время войны. Поэтому, по словам Дмитрия, Министерство культуры должно было бы возместить музыкантам большие суммы денег, которые они потеряли из-за новых правил.

"Подготовка к туру музыкальная - я не буду считать, это все понятно, но даже по самым скромным подсчетам мы пока попали в своих 12 000 евро, просто чтобы подготовиться к туру. Эти деньги должны были бы работать на нас и конвертироваться в заработок, с которого бы привозились донаты. Многоуважаемые Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины готовы ли вы нам возместить наших прямых потерь 12 000 евро, а также десятки тысяч евро потерь репутационных и коммерческих, если да - то это хорошо, мы сразу перебросим эти деньги на ВСУ, как и планировали. А если нет - то, возможно, вы готовы возместить это в судебном порядке? Иначе смысла в вашем существовании лично я не понимаю", - отметил Кумар в своем Facebook.

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Он также добавил, что выезд артистов приостанавливается с 3 марта, а документы они подавали еще 12 февраля. Тогда их приняли и зарегистрировали под определенным номером, однако сейчас все эти действия не позволяют выехать на концерт за границей.

Музыкант отметил, что группа вложила около 5 тысяч евро только на создание футболок и пинов, которые вне их тура не будут иметь смысла. А концерт группы "1914" в Мюнхене, который запланирован на 3 марта, понесет не только финансовые проблемы, но и испортит их репутацию. Там проданы все билеты на сумму 8700 евро.

"Организаторы эти деньги получили заранее, потому что это предпродажа, уже заплатили с них 20% VAT, мы не приезжаем, кроме проваленной репутации и скандала эти деньги надо возвращать. Оргу, который уже заплатил с них налоги придется возвращать свои. Я молчу что после этого ни один клуб с нами не будет работать, потому что мы подставляем промоутеров, оргов, клубы. Я просто хочу чтобы вы посчитали сколько придется оргу отдать своих денег (учитывая промоцию, афиши, вложения в рекламу и аренду аппарата и т.д), а потом масштабируйте это на Европейский тур на овер 20 концертов. При том, что 50% гонорара группы клубы уже оплатили нашему букингу, из этих денег уже заплачены налоги и их тоже придется возвращать", - добавил Тернущак.

Напомним, ранее продюсер Ирина Горовая высказалась о запрете артистам выезжать за границу.

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