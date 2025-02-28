Ирина Горовая высказалась о запрете артистам выезжать за границу: 'Страдают все'

По ее словам, такое решение Минкульта будет нести репутационные потери.

Продюсер Ирина Горовая высказалась относительно решения Минкульта с 3 марта лишить артистов возможности выезжать за границу, так как некоторые из них не возвращаются в установленные сроки.

По словам Горовой, такое решение несет не только репутационные потери, но и лишает артистов возможности продвигать украинскую культуру за границей.

"Запрет на выезд художникам и журналистам – это не просто отмененные гастроли, это репутационные потери доверия международных партнеров и площадок, финансовые потери и, что гораздо серьезнее – потеря возможности формировать восприятие Украины в мире благодаря культурной дипломатии. За три года полномасштабной войны украинцы и мировое сообщество увидели, что культура привлекает внимание нашей страны и помогает формировать доверительный имидж Украины. Украинские артисты, художники, креаторы, журналисты и другие культурные деятели мягко влияют на то, как нас воспринимают за границей", - отметила Ирина.

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Она добавила, что из-за запрета на выезд страдают все:

"Причиной этого запрета стали те, кто выезжает и не возвращается, но страдают все. И это очень огорчает. Сейчас важно открыто обсуждать эту проблему. Мы должны находить баланс между безопасностью государства и сохранением культурных мостов с международным сообществом".

Напомним, 46-летняя Ирина Горовая закрутила роман и рассекретила, когда это произошло.

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