Некоторым звездам таки посчастливилось встретить принца на белом коне.

Каждая девушка, наверное, в детстве мечтала встретить принца на белом коне и выйти за него замуж. Вот только с возрастом желания немного меняются, и уже вместо принца хочется миллионера, а вместо коня - Porsche.

Иванна Онуфрийчук

Недавно украинцы могли наблюдать в социальных сетях за свадьбой ведущей "Танцы со звездами" Иванны Онуфрийчук и миллионера из Казахстана Алмаза. Первое торжество влюбленные устроили на Мальдивах, но официально тогда так и не расписались. А вот 11 ноября они таки устроили роспись и празднование.

Известно, что Онуфрийчук вышла замуж в платье, которое ей шили шесть месяцев. На него ушло 35 метров кружева, четыре килограмма хрусталя, два килограмма бисера, килограмм жемчуга и три тысячи кристаллов циркония. Невеста за день сменила два платья.

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Продюсер романтического реалити "Холостяк" Ксения Бугримова вышла замуж за принца из Шри-Ланки. Известно, что на второй день знакомства индийский бизнесмен Сашик Лакмал признался девушке в любви, но тогда она не восприняла это всерьез. Но уже через некоторое время они таки сыграли свадьбу у Индийского океана. Церемония проходила прямо в воде.

Камалия

Певица Камалия уже много лет состоит в браке с миллиардером Мохаммадом Захуром. Они живут в роскошном трехэтажном доме и ни в чем себе не отказывают. Вместе они воспитывают двух дочерей - Арабеллу и Мирабеллу.

Александра Николаенко

Украинская модель и актриса Александра Николаенко в 2008 году вышла замуж за американского миллиардера, владельца сети казино Фила Раффина. Отметим, что мужчина старше своей возлюбленной на 46 лет. Известно, что они познакомились на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2005 году. Тогда Раффин заметил молодую красотку на сцене и у них практически сразу закрутился роман.

Алеся Бацман

Журналист и ведущая Алеся Бацман в 2011 году вышла замуж за украинского миллионера Дмитрия Гордона, у которого за плечами было уже три брака и четверо детей. Так, Бацман стала четвертой женой Гордона. В браке у них родились три дочери.

Ранее УНИАН собрал 5 самых эпичных падений знаменитостей.

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Автор: Диана Могилевич