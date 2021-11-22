Было бы смешно, если не было бы так печально.

И украинские, и зарубежные артисты безумно любят свою работу и порой кажется, что на сцене они уходят в отрыв. Они настолько погружаются в невероятную атмосферу музыки и танца, что могут едва устоять на ногах.

УНИАН собрал 5 эпичных падений звезд, которые запомнились поклонникам навсегда.

Бейонсе

Однажды во время своего выступления Бейонсе дотанцевалась до того, что потеряла равновесие. Видимо, у нее закружилась голова, и артистка упала прямо со ступенек. Некоторые поклонники позже высмеяли этот инцидент в сети, а некоторые поддержали певицу, ведь это было травмоопасно.

Селена Гомес

На одном из выступлений Селена решила не только исполнить свои хиты, но и хорошенько так оторваться. Она, будучи на платформе, начала подскакивать, в результате чего "навернулась". Девушка запуталась в ногах и эпично приземлилась на коленки.

MONATIK

MONATIK во время концерта не заметил ступень и упал прямо на копчик. Благо, он быстренько поднялся и продолжил свое выступление. Отметим, что такое падения является травмоопасным и Дима мог и не отделаться легким испугом.

Ирина Федишин

Еще одна любительница высоких каблуков, украинская певица Ирина Федишин. Она вышла на сцену в мини-платье и в туфлях на очень высоком каблуке. Вероятно, она хотела блистать на сцене, но не удержалась и упала. Кроме того, тогда с нее слетела обувь.

Тейана Тейлор

Певица Тейана Тейлор во время шоу также едва не получила серьезную травму. Звезда активно танцевала и не заметила, как подошла к краю сцены. В результате одна ее нога соскочила, а вторая - согнулась в колене. При этом Тейана встала и продолжила петь.

Напомним, как украинские звезды выходили замуж в 2021 году.

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Автор: Диана Могилевич