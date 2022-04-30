Представители украинского культурного фронта встретились с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Встреча прошла в формате онлайн-конференции. Отрывок был опубликован на странице ОП в Facebook.
Популярные ведущие, артисты, спортсмены и режиссеры обсудили с властью вопрос развития культуры в условиях войны - благотворительные мероприятия, концерты для военных, выступления наших звезд за границей и многое другое.
Сообщается, что в онлайн-мероприятии приняли участие Алан Бадоев, Екатерина Осадчая, Олег Псюк из Kalush Orchestra, Жан Беленюк, Джамала, Ирма Витовская, Юрий Рыбчинский и другие.
"Сейчас – исторический момент, потому что на Украину смотрит весь мир. Мы представляем нашу героическую нацию, нашу героическую страну. Очень важно, чтобы этот интерес перерос в совместные проекты", - сказано в сообщении ОП.
"Культурный фронт объединен, как никогда", - прокомментировал результаты встречи украинский телеведущий Владимир Остапчук.
Напомним, певица Ирина Федишин жестко высказалась в адрес Повалий.