Во время онлайн-конференции обсуждали развитие культуры во время войны.

Представители украинского культурного фронта встретились с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Встреча прошла в формате онлайн-конференции. Отрывок был опубликован на странице ОП в Facebook.

Популярные ведущие, артисты, спортсмены и режиссеры обсудили с властью вопрос развития культуры в условиях войны - благотворительные мероприятия, концерты для военных, выступления наших звезд за границей и многое другое.

Сообщается, что в онлайн-мероприятии приняли участие Алан Бадоев, Екатерина Осадчая, Олег Псюк из Kalush Orchestra, Жан Беленюк, Джамала, Ирма Витовская, Юрий Рыбчинский и другие.

"Сейчас – исторический момент, потому что на Украину смотрит весь мир. Мы представляем нашу героическую нацию, нашу героическую страну. Очень важно, чтобы этот интерес перерос в совместные проекты", - сказано в сообщении ОП.

"Культурный фронт объединен, как никогда", - прокомментировал результаты встречи украинский телеведущий Владимир Остапчук.

Напомним, певица Ирина Федишин жестко высказалась в адрес Повалий.

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