Свадьба Александра Волошина и Анны Тринчер состоялась в сентябре 2022 года.

В сентябре 2022 года блогер Александр Волошин женился на актрисе, певице и блогерше Анне Тринчер. Поскольку они - довольно небедные люди, решили заключить брачный договор. Как сейчас сказал Волошин в интервью, не стоит расценивать это как признак быстрого развода.

К слову, инициатором написания договора стала мама Анны:

"Мы расписались, Аня долго была в конфликте с матерью. Мама Ани сказала: "Живите сколько хотите, но только подпишите брачный договор". Я такой думаю, ну, без вопросов, мне от нее ничего не нужно, я ее люблю. Конечно, подпишем, если мама так хочет. Потом у меня это мнение укоренилось".

Как уточнил Волошин, они обратились к юристу, чтобы тот составил документ.

"Мы взрослые люди, мы понимаем, что все в жизни может быть. Ты знаешь, что у тебя никто ничего не заберет. И если вы будете расходиться, у вас все будет четко. Не будет скандалов", - резюмировал муж Тринчер.

Ранее в одном из своих интервью Волошин рассказал, что за последние годы заработал неплохое состояние, которого хватит на долгие годы безбедной жизни.

"Я был зациклен на деньгах, но за последние два года я заработал столько денег, что понимаю, что на 10 лет классной жизни мне хватит. И мне хватит запустить любой бизнес. Я уже не боюсь стать бедным", - говорил Александр Волошин.

История любви Волошина и Тринчер

Саша и Аня вместе уже несколько лет. Осенью 2021 года Волошин сделал своей любимой роскошное предложение руки и сердца, она согласилась.

Полномасштабное вторжение изменило планы, и вместо роскошной церемонии у пары была скромная роспись в киевском ЗАГСе.

Напомним, Александр Волошин удивил близких подарками за баснословные деньги.

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