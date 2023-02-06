Муж певицы Анны Тринчер порадовал свою семью.

Муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин показал, как порадовал свою семью дорогими подарками. Бабушке он решил подарить телевизор - ее старый проработал целых 25 лет. Маме блогер подарил путевку в Тайланд на троих. Об этом сам Волошин сообщил в своем Instagram-блоге.

Бабушка подарку обрадовалась и даже не смогла сдержать слез, а вот мама, как показалось подписчикам, не очень. Позднее блогер объяснил, что его мать расстроилась из-за того, что она не сможет поехать с мужем - сейчас тот служит в рядах ВСУ.

"Мама обрадовалась! Но она не знает, как ехать за границу, когда отец воюет. Сейчас у него ротация, но он скоро снова уедет. Поэтому у нее неоднозначные эмоции. Я очень хотел, чтобы она уехала, потому что она очень давно не была на море, а она его любит", - сказал в своем блоге Александр Волошин.

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Кто такой Александр Волошин

Волошин - известный украинский блогер. В 2022 году он женился на украинской певице и актрисе Анне Тринчер. Сейчас они вдвоем снимают контент, а также рассказывают о своей супружеской жизни.

Волошин несколько раз попадал в крупные скандалы. Например, однажды его начали бурно обсуждать из-за того, что он подарил ребенку телефон на камеру, а потом якобы забрал его, поскольку это все было постановкой.

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