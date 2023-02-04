Поклонники подозревают, что звезда могла забеременеть.

Известная блогерша Анна Тринчер вернулась в Instagram и раскрыла правду об отношениях с мужем Александром Волошиным. Звезда долго не выходила в Stories, не снимала новые видео для Tik-Tok, из-за этого фанаты решили, что она разводится.

Тринчер рассказала, что она и ее муж начали тонуть в негативе, они все делали через силу и перестали быть счастливыми. Поэтому они решили сделать "перезагрузку" и на некоторое время перестали вести свои страницы в социальных сетях.

Однако они не объяснили это сразу, поэтому фанаты начали придумывать причины внезапного "исчезновения" Тринчер и Волошина. Речь шла о том, что блогеры поссорились и больше не живут вместе. Поэтому певице пришлось раскрыть правду об отношениях с Волошиным.

Видео дня

Она опубликовала видео с мужем и сообщила, что они не разводятся. Тринчер показала, как она и ее супруг готовят на кухне. В кадре блогерша была в свитере-oversize, некоторые комментаторы уже начали писать, что они видят небольшой животик звезды. На фоне этого начались новые слухи о том, что Тринчер беременна. Сама блогерша это пока не комментирует.

Напомним, ранее Тринчер восхитила снимком с очень молодой мамой.

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