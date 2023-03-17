Ее пугают перемены в жизни.

Блогер-миллионник София Стужук недавно снова стала мамой. Своему возлюбленному она родила дочь. Однако после родов у нее начались панические атаки.

Послеродовая депрессия проявляется у Стужук тем, что ей страшно, тревожно и непонятно, как жить дальше. А все потому что ее жизнь после рождения четвертого ребенка кардинально изменилась.

"Я хоть и в 4-й раз мама, но также всякий раз и почти одинаково склонна к бессмысленному состоянию, которое очень не люблю. Это состояние своего рода постоянной мини-панической атаки. Такая неизвестность, кажется, что все изменилось, капец, и по-прежнему больше не будет, а как жить дальше тревожно, странно, страшно, непонятно. Думаешь, зачем я вообще на это снова подписалась", - написала Стужук в своем Telegram-канале.

Видео дня

Отметим, у Стужук есть трое детей от покойного блогера Дмитрия Стужука. Она родила ему двоих дочерей - Оливию и Лолиту, а также сына Дэвида. Позже она встретила нового мужчину из Латвии. В марте 2023 года у них родилась дочь. Девочку назвали Василисой. Роды были домашними, в бассейне.

Позиция Софии Стужук по войне в Украине

Еще в начале большой войны Стужук выехала из Украины, но войну так и не решилась осудить. Позже она все же признала, что это Россия напала на Украину, но вместе с тем заявила, что "бавовна" в Крыму ее не радует.

Она сказала, что нельзя быть за мир и радоваться подрыву Крымского моста.

Кроме того, она публично отреклась от Украины, сказав, что больше никогда сюда не вернется.

Вас также могут заинтересовать новости: