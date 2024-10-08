Целип говорит, что им не место больше в Украине.

Победитель шоу "Караоке на Майдане" Игорь Целип высказался об артистах-предателях, которые после полномасштабного вторжения остались в России и продолжают зарабатывать кровавые рубли.

В интервью УНИАН он сказал, что таким как Ани Лорак, Анне Асти, Таисии Повалий и другим нужно запретить въезд в Украину, чтобы они никогда не имели возможности вернуться на родину.

"Запретить въезд! Вот и все! Радикально? Да. Но другого выхода нет, когда твоя страна теряет цвет нации, а ты прыгаешь голая в кровавых деньгах. Это нормально? Да подавитесь теми деньгами! Совесть и карма все исправит! Мне обидно, когда мое окружение, которое любит свою страну, отдает последний кусок хлеба, а те ш*болды становятся и вымахиваются. Даже не задумываясь, есть ли что поесть, тепло ли в доме их односельчан. Гадость и точка", - говорит артист.

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Также он высказался о Потапе и Виннике: которые сбежали за границу в начале большой войны. По словам Целипа, они пробили дно.

"Несмотря на красивые украиноязычные хиты Винник показал истинное лицо, как страус спрятался в землю. Для меня это низко. Ты или на фронте, или для фронта. Единичные случаи для прессы "аля передал" не пройдут, все видно, все мы под Богом ходим. Про Потапа комментарии излишни, все и так все понимают, хотя как продюсер, когда-то, он был топ. Но время диктует новые реалии", - добавил певец.

Напомним, певец Игорь Целип в интервью УНИАН рассказал о важности украинского языка и развития украинской музыки, о своем отношении к артистам-беглецам, и о том, имеет ли он протеже.

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