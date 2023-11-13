Он пришел в военкомат еще в начале войны.

Известный украинский актер Дмитрий Сова вступил в ряды ВСУ. Еще в начале полномасштабного российского вторжения он пришел в военкомат, однако тогда ему сказали, что перезвонят.

В интервью "КП в Украине" Сова рассказал, что в первые дни войны был такой кипиш, что их с тестем в военкомате даже не зарегистрировали официально, хотя повестки вручили. Поэтому Сова решил заняться волонтерством.

"И вот в конце июня мне позвонили и сказали: "Дмитрий Павлович, заберите повестку". Я позвонил друзьям в разные подразделения, посоветовался, потому что хотелось пойти к своим ребятам. С 23 октября я уже на службе", - сказал Сова.

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Он добавил, что готовился к поездке на фронт. Он купил три комплекта одежды, бронежилет, каску, камеру GoPro и маленький учебный fpv-дрон.

"Забрал этот дрон с собой и буду пытаться здесь им овладевать. Мне кажется, что каждое подразделение должно иметь операторов дронов, сейчас это очень важно. Даже если я попаду в какое-нибудь другое подразделение, нужно все равно быть готовым к разным ситуациям. Чем больше у тебя каких-то скилов, тем лучше ты защищен. Как говорил нам мой инструктор: "В этой войне нам главное – выиграть. А ваша задача – получить столько навыков, чтобы выжить"", - добавил Дмитрий.

Чем известен Дмитрий Сова

Дмитрий Сова - популярный украинский актер, сыгравший в таких сериалах как "Клятва врача", "Место под солнцем", "У прошлого в долгу", "Увидеть океан" и других. Женат на актрисе Дарье Легейде. К слову, Легейда неоднократно говорила, что хочет пойти на фронт, однако не делает этого из-за болезни колена.

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