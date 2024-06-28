Первая леди опубликовала трогательный пост в соцсети.

Ежегодно 28 июня вся Украина отмечает один из важнейших праздников - День Конституции. По этому случаю Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к украинцам.

Супруга президента Владимира Зеленского в своем Instagram опубликовала трогательный пост, в котором поздравила граждан с важным днем. Ровно 28 лет назад был принят и утвержден главный закон для украинцев - конституция.

Первая леди отметила, что в сложные для страны времена, каждый ежедневно, ежеминутно собственноручно пишет историю государства. В дополнение, Елена поделилась праздничной открыткой в День Конституции Украины.

Видео дня

"Свободные и равные в суверенном, независимом, демократическом государстве, где высшая ценность - люди. Мы имеем неотъемлемое право на жизнь, ее защиту и уважение к ее достоинству. На свободу - личную, мысли, слова. Это было написано в украинской Конституции еще 28 лет назад. Но каждый из нас пишет это и сейчас - ежеминутно, собственноручно, защищая наши жизни, свободу, равенство и достоинство от тех, кто хочет их отобрать. С Днем Конституции, Украина, - не просто Основного закона, а наших основных ценностей", - поздравила народ Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, какие у нее сейчас отношения с мужем. По ее словам, они мало времени проводят вместе.

Вас также могут заинтересовать новости: