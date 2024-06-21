'Детям нужен отец': Зеленская призналась, какие у нее сейчас отношения с мужем

По ее словам, они мало времени проводят вместе.

Первая леди Украины Елена Зеленская неоднократно говорила, что из-за войны в Украине она не может жить своей привычной семейной жизнью. Ее супруг Владимир Зеленская продолжает бороться с российской агрессией, а она его поддерживает.

Общественность, глядя на их отношения, верит в то, что с такими лидерами мы точно приёдем к победе. Однако, как призналась Зеленская в интервью The Telegraph, она никогда не мечтала стать женой президента.

"Никто никогда не мечтал бы стать женой президента страны, находящейся в состоянии войны. Конечно, это тяжело, это был не мой выбор, и все знают, что это было его решение, и мне пришлось выбирать, работать ли женой президента или уйти в тень. Я выбрал первый вариант. Когда вы делаете выбор стать активным, вы относитесь к этому как к работе, теперь это моя работа", - сказала первая леди.

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Говоря об отношениях с супругом, Зеленская призналась, что в последнее время у них нет ссор. Они каждый день скучают друг по другу и хотят наконец воссоединиться.

"Конечно, мы хотим, чтобы это изменилось, потому что семье нужна нормальная жизнь, детям нужен отец чаще, чем они могут позволить себе видеться с ним, и он устал от такого образа жизни. Мы не утомляем друг друга, мы скучаем друг по другу. У нас нет времени злить друг друга или ссориться, поэтому в последнее время у нас вообще нет ссор", - добавила Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, как война изменила жизнь ее детей.

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