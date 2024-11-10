Юморист отказался от строгих диет и ограничений и решил пойти другим путем.

Известный украинский юморист, ведущий и актер Юрий Ткач, который в последнее время буквально танет на глазах, раскрыл секрет своего похудения. Знаменитость назвал метод, который ему помог избавиться от лишних килограммов.

В марте этого года комик рассказывал, что он похудел почти на 10 килограммов, а сейчас эта цифра еще увеличилась. Несмотря на то, что Юрий не стал раскрывать свой вес, он признался, каким образом ему удается худеть.

По словам звезды Студии "Квартал 95", он почти не ограничивает себя в еде. Ткач может позволить себе съесть сладостей, но не злоупотребляет этим и делает это очень редко, питаясь здорово и полезно. Этим летом юморист ввел новую привычку в свою ежедневную рутину.

В частности, артист начал много времени уделять духовности и начал стоять на гвоздях, и медитировать. Юрий отметил, что такая привычка помогла ему научиться контролировать себя и повлияла на его форму и питание.

"Летом я встал на гвозди и начал немного медитировать. Немного наполнялся энергично. Просто себя контролирую, но если мне очень хочется, то обязательно съем тортик, но небольшой кусочек", - поделился ведущий.

Кроме того, знаменитость указал, что он не ставил перед собой конкретной цели похудеть на определенное количество килограммов. Сейчас актер просто хочет вести здоровый образ жизни и контролировать себя.

"Нет никакой цели. Просто начал, как говорится, немного пп-шно жить", - подытожил Ткач.

Напомним, ранее украинская актриса Любава Грешнова за 7 месяцев похудела на 40 килограммов. Знаменитость ответила, как ей это удалось и каких правил она придерживалась.

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