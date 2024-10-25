Любава Грешнова достигла такого результата за 7 месяцев.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Треугольник судьбы", "Тень прошлого", "Семья на год" Любава Грешнова, которая ранее рассказала, как бежала из РФ, похудела на 30 килограммов. Артистка ответила, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

Кинозвезда набрала лишний вес во время беременности. После рождения ребенка она была недовольна своим внешним видом. В начале 2017 года ее вес составлял 95 килограммов. Любава призналась, что у нее был даже страх, что она не сможет вернуться к своей прошлой стройной форме и больше ее не пригласят сниматься в кино.

"Это был страшный период, когда я была уверена, что больше не вернусь к актерской профессии. После родов я весила 95 кг, у меня почти не было шансов сбросить вес", - рассказала актриса в интервью журналу Viva.

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Грешнова на пути к похудению испробовала на себе большое количество различных диет, которые только усугубляли ее положение. Со временем она поняла, что без спорта не сможет достичь желаемого результата и нашла себе тренера. Благодаря тренировкам и сбалансированному рациону из простых продуктов за 7 месяцев актриса похудела с 95 до 55 килограммов.

"Обязательный здоровый завтрак - каша или белок, днем - салат, каша, белок, на ужин - салат и белок. Это самая простая схема, по которой питаются все спортсмены, с легкими перекусами и без голодовок. Перед сном, если я была голодна, всегда ела огурцы, отварные яйца или омлет и салат", - поделилась знаменитость.

Напомним, ранее лидер группы "ТиК" Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов и рассказал, как ему это удалось. Он назвал наиболее эффективный метод похудения.

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