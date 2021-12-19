Людмила Балан опубликовала ролик, которому больше 20 лет.

Мама известного молдавского артиста Дана Балана, 63-летняя певица Людмила Балан, поделилась видео своего выступления более 20 лет назад.

Ролик она опубликовала в Instagram.

"Рождество 1999 года – на сцене Национальной оперы… Музыка, тексты песен и продюсирование – Дан Балан. Вечер с прекрасными воспоминаниями для всех!" – отметила Людмила Балан в подписи к видео.

Многие подписчики не узнали ее на ролике, восхитившись ее энергичностью и талантом.

Читайте также"Как девочка": 63-летняя мама Дана Балана поразила молодостью в коротком платье на видео"Необыкновенная энергетика, вас можно сравнить с мотыльком, с лучиком солнца", "Я даже вас не узнала, думала, что это юная задорная девочка с косичками", "Желаю как можно дольше оставаться такой энергичной и светлой", "Это волшебство. Энергетика неимоверная", "Такая юная красотка", – отреагировали поклонники в комментариях.

Ранее Людмила Балан заинтриговала поклонников новостью о скором выходе новой песни.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова