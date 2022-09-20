Юная дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл активно ведет свой Instagram-блог. Ранее она не раз попадала в центр обсуждений из-за своих откровений: она то опубликовала фото в слишком коротком платье, то похвасталась своим декольте. Сейчас Митчелл стала реже публиковать пикантные фото, но все же иногда показывает подписчикам жаркие кадры.
Так, сейчас дочь экс-ведущей программы "Ревизор" сделала снимок в зеркале. Там она позирует в черном укороченном свитере и розовых штанах. Волосы Златы распущены и небрежно уложены назад. Она сама смотрит в камеру, закрыв часть лица телефоном.
Ранее подобные фотографии прокомментировала и сама Ольга Фреймут. Она рассказала, что ее старшая дочь получает очень много критики в адрес своей внешности, но девочка любит себя такой, какой она есть. Звездная мама пытается также этому учиться, и просит не ровнять их со Златой, подчеркивая то, что они - разные люди, и у каждого свои ценности, взгляды, поведение и манеры.
Напомним, Фреймут рассказала, как ее изменила война и когда она планирует вернуться домой.
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