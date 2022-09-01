Ведущая призналась, что в ее характере и восприятии жизни произошли глобальные изменения.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая также прославилась тем, что учила этикету, рассказала какие изменения произошли в ее жизни за время полномасштабной войны. Женщина говорит, что восхищается той Олей, которая была до войны. Впрочем события последних месяцев никого не оставили таким, как раньше.

"Я восхищаюсь той Олей Фреймут, которая была до войны. Она была секси, остроумная, изящная, с хорошими манерами, дерзкая, не всем угождала, она была с характером. Я даже испытываю какую-то зависть к той Оле Фреймут, потому что больше такой Оли Фреймут нет. Я сейчас совсем другая. Но я собой горжусь, потому что чувствую некую глобальность, которая произошла во мне. Вся поверхностность исчезла", - прокомментировала Фреймут в интервью изданию "КП".

Она подчеркнула, что сейчас все ее мысли направлены не на какое-то личное достижение целей, а на общенациональное. Уже в декабре этого года Оля планирует вернуться в Киев из Лондона.

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"Надеюсь, это будет уже в декабре. Сделаю ремонт, хочу просто выбросить все лишнее. Хочу созвать всю свою большую семью на большое Рождество. Хочу, чтобы вся семья, и близкая, и дальняя, была рядом, чтобы мы сидели за огромным столом, колядовали и радовались каждому моменту, каждой секунде. Радовались тому, что мы раньше не ценили". - резюмировала знаменитость.

Напомним, Ольга Фреймут познакомилась с парнем своей дочки и поделилась впечатлениями.

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