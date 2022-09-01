Ведущая Ольга Фреймут отреагировала на то, что в комментариях к фотографиям ее старшей дочери Златы Митчелл часто пишут обидные слова из-за внешности. Как рассказала Фреймут в интервью "КП", она не понимает тех людей, которые ведут настоящую травлю в отношении 16-летнего ребенка. Также звезда добавила, что "под раздачу" попал и возлюбленный Златы.
"Мне очень обидно, что мою Злату обсуждают в интернете, даже когда вокруг война, и нам особенно надо проявлять манеры, сдержанность и толерантность. Когда она показала фотографии с бойфрендом, то большинству людям показалось, что у него не такой цвет кожи. Честно, это меня возмущает, потому что сейчас весь мир склонился к Украине, протягивает нам руки, а мы в это время проявляем какой-то расизм", - отметила Ольга.
Она добавила, что не против творческих проявлений дочери. Фреймут подчеркивает - она и Злата - разные личности, поэтому у каждого свой путь, свое поведение, свои склонности.
"Фигура, поза, выражение лица, сравнения Златы со мной – это очень неправильно, потому что я – это я. Да, я очень люблю этикет, я довольно сдержанная. А Злата - это Злата. Она - отдельная вселенная. У меня трое детей, и все они совершенно разные. Я уверена, что все многодетные мамы могут это подтвердить. Мы всем даем одинаковое воспитание, но каждый выбирает себе свой путь. И я бы не хотела, чтобы Злата сломала свою личность из-за того, что ее мама когда-то была известной в Украине, преподавательница этикета или поклонница каких-то категоричных вещей. Наоборот - я у Златы учусь легкости, любви к своему телу, к себе, какой я есть. Потому что с возрастом, конечно, появляются какие-то физические недостатки, и именно Злата учит меня быть естественной и в гармонии с собой", - резюмировала знаменитость.
Однако раньше у Ольги была другая мысль касательно поведения подростка.
Напомним, Злата Митчел действительно довольно часто публикует откровенные фото, где демонстрирует свое тело. Они собирают много комментариев от аудитории.