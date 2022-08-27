Киевлянка Клара Новикова еще 40 лет назад выбрала Россию, когда осталась там работать.

Известная актриса и юмористка Клара Новикова - персона нон грата в Украине, а ведь знаменитая артистка родом из Киева. Но сейчас она активно распространяет фейки о нашей стране.

В эфире проекта FreeДом журналисты привели фрагмент ее интервью, в котором знаменитость признается, что раньше очень скучала по украинской столице.

Клара по сути предала свою Родину, где она родилась и училась. И променяла ее на титут Заслуженной артистки Российской Федерации. "Пока россияне убивают украинцев и уничтожают города, Новикова поддерживает политику Путина", - отмечают журналисты.

Киевлянка Клара Новикова еще 40 лет назад выбрала Россию, когда осталась там работать. И все бы ничего, но с тех пор актриса рассказывает всякие небылицы про Родину, например, что Украина и Россия - одна страна. Также она не видит разницы между украинским и русским языком и даже насмехается над первым.

А в 2004 году Клара зарабатывала деньги, агитируя за Януковича. Она говорит, что это хорошо оплачивалось. А когда люди вышли на Майдан в 2014, чтобы свергнуть Януковича, актриса начала откровенно врать - якобы активистам Евромайдана платят за участие в нем.

Когда Путин аннексировал Крым, артистка не раз ездила туда на гастроли. "Понимаете, для меня Крым был Крымом", - говорила она.

Уже прошло полгода с начала полномасштабного вторжения РФ против Украины, Новикова называет это "кошмаром". Но она не осуждает действий Путина и не призывает остановить эту ужасную войну.

Ранее российская ведущая Лера Кудрявцева заявила, что поддерживает оккупантов, которые устроили геноцид украинского народа.

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