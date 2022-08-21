Кудрявцева назвала себя патриотом России.

Российская ведущая Лера Кудрявцева заявила, что поддерживает оккупантов, которые устроили геноцид украинского народа.

"Ещё раз хочу ответить украинцам, которые на меня подписаны. Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия даёт свои плоды. Поэтому, естественно, я буду защищать свою страну, топить за наших пацанов. Защищать информационно, естественно, как могу", - написала Кудрявцева.

Стоит отметить, что Кудрявцева полгода молчала о войне в Украине и никак не реагировала на призывы выходить на митинги и призывать остановить кровопролитие в Украине. Только сейчас она определилась со своей позицией и заявила, что в данной ситуации поддерживает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее звезда "Удивительных странствий Геракла" Кевин Сорбо призвал Америку не помогать Украине деньгами.

Вас также могут заинтересовать новости: