Девушка нашла свою любовь вне проекта.

Юлия Кавчук после проекта "Холостяк" нашла свою любовь. В начале войны девушка уехала за границу, где познакомилась с известным бразильским футболистом.

Между ними сразу пробежала искра, и уже вскоре они начали встречаться. Хоть пара вместе и не долго, однако выглядят они по-настоящему счастливыми. Так, в инста-сториз Юля показала совместное фото с любимым.

"Ну ладно… Может, завтра удалю. Я веселюсь, потому что безработная теперь, а он работает. Считаю, идеально", - подписала фото Кавчук.

Видео дня

Однако имени возлюбленного девушка так и не назвала.

Юлия Кавчук участвовала в "Холостяке-12"

Девушка пришла на шоу, чтобы найти свою любовь. На первой вечеринке она поразила Алекса Топольского своей искренностью и голубцами, которые самостоятельно приготовила.

Однако в середине проекта главный герой попрощался с девушкой, так как посчитал ее слишком скромной и неуверенной в себе. По его словам, с таким человеком у него нет будущего.

Вас также могут заинтересовать новости: