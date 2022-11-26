Девушка не сдержала эмоций после прощания с Топольским.

27-летняя директор банкетной службы Юлия, которая на первой вечеринке подарила Алексу Топольскому голубцы, покинула проект "Холостяк-12" в пятом эфире. Главный герой сказал, что не видит общего будущего с неуверенной в себе девушкой.

После выпуска Юлия рассказала, что предчувствовала свой уход из шоу, особенно после того, как "холостяк" вручил ей желтую розу последнего шанса. На своей странице в TikTok девушка рассказала, что до последнего верила, что на свидании сможет переломить ситуацию в свою пользу, однако этого не произошло.

"Я знала, что уйду с проекта по определенным причинам, но надеялась, что на свидании смогу вырулить, ведь думала: как Алекс может знать, что вообще произошло за эти два дня в доме и почему у меня должно быть только два дня на уверенность? Когда мы сели в машину на перерыв после рынка, я сказала девушкам: "Ну все. Они не поверили"", - написала Юлия.

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Она добавила, что после похода по рынку, они пришли с Алексом и другими девушками в квартиру, где готовили ужин. Уже тогда девушка осознала, что это ее последняя встреча с "холостяком":

"В квартире уже не было сомнений, и когда Алекс позвал на разговор, села в коридоре, мне стало плохо... Я хотела вернуться на кухню, взять воды и обнять девушек, но воду мне принесли. Было три варианта, чего я ухожу, разговор был не такой короткий. Первый - я на свидании поставила семью на третье место, когда перечисляла свои достижения через пять лет. Второй - он сказал, что не знает о проекте "Кто против блондинок?" и откуда он мог знать, что я в нем участвовала, и третий - моя неуверенность. Если вы заметили, я ничего ему не ответила на его слова прощания".

Также Юлия рассказала и об интервью, которое давала уже в машине по дороге домой. Девушка призналась, что наговорила тогда кучу гадостей.

"Когда меня спросили в машине, что я чувствую, наговорила кучу гадостей и сказала, что меня на***и". Но бесконечно благодарна, что это все пока не показали", - подытожила Юлия.

Напомним, Роксолана из "Холостяка" обратилась к Топольскому после вылета из шоу.

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