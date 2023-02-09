По ее словам, он не отвечал за свои слова, поэтому они и расстались.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Юлия Кавчук поделилась грустной новостью с поклонниками - она рассталась со своим парнем, бразильским футболистом.

Еще месяц назад, на пост-шоу "Жизнь после проекта", она призналась, что счастлива в отношениях, а сейчас, как оказалось, ее сердце снова свободно.

В интервью Виктории Сироклин Юлия рассказала, что приняла решение о разрыве с бойфрендом из-за того, что он не отвечает за свои слова.

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По словам девушки, она один раз стерпела такое поведение мужчины, потом второй. Он обещал ей, что такого больше не будет, но не сдержал свое слово.

"Я взрослая девочка, мне 29 лет. Я знаю, что мне нужно в этой жизни. Если мужчина дважды не ответил за слова, которые он сказал, значит на третий раз он идет. Вообще, должен идти после первого, но если у тебя доброе сердце, ты даешь ему второй шанс, если он этого не выполняет…" - сказала Кавчук.

Юлия Кавчук была участницей "Холостяка-12"

Юлия появилась на первой вечеринке с голубцами, которыми накормила главного героя Алекса Топольского. Он неоднократно говорил, что девушка веселая, жизнерадостная, с ней можно о много поговорить.

Однако его смущало, что Кавчук очень стеснительная, а с таким человеком, по его словам, он не сможет построить отношения.

Позже девушка рассказала, что Топольский говорил по сценарию. По ее словам, мужчина специально заучивал текст перед съемкой эпизодов, что говорит о том, что он не показывал своих реальных чувств - это была игра.

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