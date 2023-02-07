Девушка рассказала, что мужчина специально заучивал текст перед съемкой эпизодов, что говорит о том, что он не показывал своих реальных чувств - это была игра.

После финала шоу "Холостяк-12" в сети участницы стали открыто рассказывать о том, что главный герой Алекс Топольский - вообще не тот, за кого себя выдает. Участница Юля Кравчук, которая покинула проект в середине сезона, заявила - мужчине на самом деле не нужны отношения. На шоу он пришел с одной целью - показать себя.

Такие мысли Юлия озвучила в интервью Виктории Сироклин на ее YouTube-канале. Девушка добавила - не считает Алекса искренним, потому что во время съемок он все время рассказывал заученный текст, а также ему надиктовывали некоторые реплики в наушник:

"Топольский - это человек-актер. Например, у нас с Катей было парное свидание с "холостяком". Все было супер, все хорошо. При встрече он ничего не говорит, что что-то не так или еще что-то такое. И тут церемония роз, и я рассчитываю на то, что я спокойно получу свою розу, но он мне выдает: "Меня смущает твоя неуверенность". В ухо ему диктуют слова. А я на это все смотрю и думаю: "Понятно".

Юлия Кравчук говорит, что если бы не война, Топольский бы пошел на танцевальное шоу, чтобы себя пропиарить. Это девушка подтверждает тем, что не так давно в подписках в Instagram у него появились популярные хореографы и судьи танцевальных шоу.

Девушка добавила, что о победительнице проекта все догадывались с самого начала - Топольский всегда ее выделял среди других.

Холостяк-12: победительница

В финал вышли безработная Саша Мудрая и модель Катя Лозовицкая. На последней церемонии Алекс Топольский сделал выбор в пользу Кати, но отношения у них так и не сложились.

Лозовицкая заявила, что образ "прекрасного принца" у Алекса был только перед камерами - в реальной жизни он не заботится и даже не дарил цветы.

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