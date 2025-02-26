Юлия Юрина отметила, что не будет опускать рук и в дальнейшем будет пытаться получить украинский паспорт.

Украинская певица и экс-участница группы "YUKO" Юлия Юрина родом из России, которой ранее отказывали в получении украинского гражданства, снова не могла получить паспорт нашей страны. Артистка вышла на связь и прокомментировала отказ в получении документа.

Исполнительница уже 13 лет живет в Украине. У нее есть вид на постоянное жительство в государстве, а также загранпаспорт РФ, что позволяет ей проживать в нашей стране. Юлия уже несколько раз пыталась получить паспорт и собирала все необходимые документы.

В частности, справки о получении образования в Украине, брак с украинцем и письмо от МИД Украины, в котором указано, что в ведомстве заинтересованы в том, чтобы знаменитость получила паспорт. В этом году у певицы заканчивалось действие загранпаспорта РФ, и чтобы его обновить, ей пришлось ехать в российское посольство в Молдову, что исполнительница и сделала. Однако этого оказалось недостаточно.

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"Вы знаете, что у меня заканчивался срок действия документов. У меня есть действующий постоянный вид на жительство в Украине, но основным документом для легального проживания является загранпаспорт РФ, который мне надо было обновить, и возможно это было сделать только в Молдове. Последние 4 месяца я занималась документами, переводами и поездкой", - рассказала девушка.

Во вторник, 25 февраля, Юриной отказали в гражданстве и отметили, что ей нужны еще некоторые документы. В частности, она должна сдать экзамены о знании истории Украины и конституции, а также получить еще одну справку от МИД. Юрина отметила, что не будет опускать рук и сделает все возможное, чтобы наконец стать гражданкой Украины.

"Сейчас я готовлюсь к еще двум экзаменам, которые мне надо будет сдать и главный документ, который позволит принять мои документы - это ходатайство от министерства, которое докажет, что я стратегически важное лицо для Украины, потому что документы на смену гражданства от таких паспортов, как у меня сейчас, просто по законодательству не принимают и это является исключением. Я уже дважды отправляла письмо в Министерство Культуры, чтобы за меня поручились и получила промежуточный ответ. Сейчас я снова буду писать письма с просьбой сделать представление на основании которого от меня смогут принять все эти документы", - добавила Юлия.

К слову, Юрина создает музыку в стиле этно. Среди ее самых известных песен "Чорна хмара", "Каменярі", "Хто ти такий". Она осудила путинский режим и активно выражает свою проукраинскую позицию, а также помогает военным.

Напомним, ранее Юлия Юрина рассказала об отношениях с родителями-россиянами во время войны. Экс-солистка группы "YUKO" поделилась, что неоднократно пыталась донести родным правду о событиях в Украине, но они не верят ее словам.

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