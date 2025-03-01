Юлия Юрина после 13 лет жизни в Украине не может получить паспорт и на днях пожаловалась на это в сети.

Украинская певица и экс-участница группы "YUKO" Юлия Юрина родилась в России, но уже 13 лет живет в Украине. Здесь она получила высшее образование, строит музыкальную карьеру, была в браке с украинцем и помогает ВСУ. Но даже это не позволило ей получить украинский паспорт, о чем артистка на днях объявила в сети. Представители Государственной миграционной службы Украины вышли на связь и отреагировали на жалобы исполнительницы.

Юлия за время своей жизни в Украине делала уже несколько попыток в получении гражданства, однако каждый раз они были провальными. Так произошло и в последний раз, когда ей снова отказали. Тогда ей объяснили, что она должна сдать еще экзамен по знанию украинской истории и получить справку от Минкульта о том, что она важное для государства лицо.

В Facebook миграционной службы ее представители объяснили, какова причина того, что Юрина до сих пор не стала гражданкой Украины. По их словам, во время полномасштабной войны россияне могут получить украинский паспорт только как исключение.

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Это очень редкие случаи, у которых должны быть веские основания. В частности, выдающиеся заслуги перед Украиной, военная служба по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, получение вида на жительство и несовершеннолетние дети.

Сама исполнительница уже также прокомментировала заявление миграционной службы в своем Instagram. Она подчеркнула, что никаких претензий к учреждению у нее нет. Сейчас звезда планирует получить справку от Минкульта о том, что там заинтересованы в том, чтобы она стала гражданкой Украины.

"Сегодня ГМС на своем сайте опубликовали ответ по моему вопросу. К ним у меня нет никаких претензий, потому что они выполняют свою работу: есть законы и перечень документов. Сейчас буду пытаться услышать отзыв от Минкульта, чтобы они мне предоставили ходатайство, чтобы я подавалась как стратегически важный человек для государства", - сказала Юрина.

Напомним, ранее Юлия Юрина рассказала об отношениях с родителями-россиянами во время войны. Певица отметила, что неоднократно пыталась донести родным правду о событиях в Украине, но они отказываются ее слушать.

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