Певица станет ведущей десятого юбилейного сезона программы.

Украинская певица Юлия Санина вместе с артистом Alekseev будет вести десятый сезон популярной программы о туризме "Орел и решка".

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Об этом сообщает Главред.

При этом в первом выпуске покажут Мишель Андраде и Позитива (Алексей Завгородний, - УНИАН). Именно они отправятся в первое путешествие.

"Юлия Санина и Alekseev стали приглашенными ведущими юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка". Не пропусти специальный выпуск из далекой и такой интересной страны" - сообщают представители группы The Hardkiss.

Фанаты программы уже с нетерпением ждут нового сезона. А пока они обсуждают, на каком языке будет программа.

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Автор: УНИАН