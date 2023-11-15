Настя Каменских вышла замуж за Потапа, а Ребрик - за Дикого / коллаж из фото

Мир шоу-бизнеса предполагает не только интересные выступления артистов, многочисленные проекты, яркие декорации, но и запутанные жизненные истории. Звезды влюбляются, разводятся, создают новые семьи. На этот раз мы предлагаем вам вспомнить, кто из знаменитостей прошел путь от любовницы до жены.

Лилия Ребрик

До замужества с Андреем Диким Лилия Ребрик была любовницей. Знаменитость и не отрицает, что отбила нынешнего мужчину у другой женщины.

С Андреем Диким популярная телеведущая познакомилась во время съемок шоу "Танцы со звездами". Тогда ее будущий муж жил в гражданском браке с партнершей по танцам. Между Ребрик и Диким закрутился роман. Впоследствии мужчина оставил гражданскую жену ради Лилии. А в 2011 году пара официально оформила отношения. Они воспитывают двух дочек и ждут третью.

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Лилия Ребрик / фото instagram.com/liliia.rebrik

Тоня Матвиенко

Певицу Тоню Матвиенко также называют разлучницей. Тоня и певец Арсен Мирзоян начали встречаться в 2011 году, тогда артисты участвовали в проекте "Голос країни".

На тот момент Мирзоян воспитывал с женой двух сыновей. Однако встреча с Тоней все поменяла - мужчина решил уйти из семьи, чтобы построить отношения с Матвиенко. В союзе с Тоней у Мирзояна родилась дочь Нина, которую назвали в честь покойной бабушки Нины Матвиенко.

Тоня Матвиенко / фото facebook.com/TonyaMatvienko

Вера Брежнева

Вера Брежнева также имеет статус разлучницы. У нее был роман с Константином Меладзе, у которого были жена и трое детей. Тогда артистка была частью сексуальной группы "Виагра". Бывшая жена Яна Сум очень тяжело переживала измены мужа будучи беременной младшим сыном. Однако Вера шла напролом, а впоследствии вышла замуж за Константина, с которым прожила несколько лет, а недавно стало известно, что пара развелась. Словом - закон бумеранга никто не отменял.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Настя Каменских

Певица Настя Каменских также прошла путь от любовницы до жены. Бурный роман Настя и ее женатый продюсер Потап скрывали годами, влюбленные то ссорились, то мирились. Но в конце концов в 2019 году певица и рэпер сыграли громкую свадьбу. Однако недавно начали говорить о расставании знаменитостей. Якобы Потап предал Каменских, а она не смогла на это закрыть глаза.

Настя Каменских / скриншот

Оля Полякова

Полякова также украла мужа Вадима из семьи. пробивная Оля не долго утешалась ролью любовницы, Вадим под ее давлением решил бросить жену. Полякова успешно вышла замуж за любимого и живет в счастливом браке уже 15 лет. Известно, что Вадим занимается детьми, а Оля покоряет сцену.

Оля Полякова / скриншот

Ранее УНИАН писал об известных певицах, которые вышли замуж за своих продюсеров.

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