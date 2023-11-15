Многие знаменитые женщины грешили и отбивали чужих мужчин.

Мир шоу-бизнеса предполагает не только интересные выступления артистов, многочисленные проекты, яркие декорации, но и запутанные жизненные истории. Звезды влюбляются, разводятся, создают новые семьи. На этот раз мы предлагаем вам вспомнить, кто из знаменитостей прошел путь от любовницы до жены.

Лилия Ребрик

До замужества с Андреем Диким Лилия Ребрик была любовницей. Знаменитость и не отрицает, что отбила нынешнего мужчину у другой женщины.

С Андреем Диким популярная телеведущая познакомилась во время съемок шоу "Танцы со звездами". Тогда ее будущий муж жил в гражданском браке с партнершей по танцам. Между Ребрик и Диким закрутился роман. Впоследствии мужчина оставил гражданскую жену ради Лилии. А в 2011 году пара официально оформила отношения. Они воспитывают двух дочек и ждут третью.

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Тоня Матвиенко

Певицу Тоню Матвиенко также называют разлучницей. Тоня и певец Арсен Мирзоян начали встречаться в 2011 году, тогда артисты участвовали в проекте "Голос країни".

На тот момент Мирзоян воспитывал с женой двух сыновей. Однако встреча с Тоней все поменяла - мужчина решил уйти из семьи, чтобы построить отношения с Матвиенко. В союзе с Тоней у Мирзояна родилась дочь Нина, которую назвали в честь покойной бабушки Нины Матвиенко.

Вера Брежнева

Вера Брежнева также имеет статус разлучницы. У нее был роман с Константином Меладзе, у которого были жена и трое детей. Тогда артистка была частью сексуальной группы "Виагра". Бывшая жена Яна Сум очень тяжело переживала измены мужа будучи беременной младшим сыном. Однако Вера шла напролом, а впоследствии вышла замуж за Константина, с которым прожила несколько лет, а недавно стало известно, что пара развелась. Словом - закон бумеранга никто не отменял.

Настя Каменских

Певица Настя Каменских также прошла путь от любовницы до жены. Бурный роман Настя и ее женатый продюсер Потап скрывали годами, влюбленные то ссорились, то мирились. Но в конце концов в 2019 году певица и рэпер сыграли громкую свадьбу. Однако недавно начали говорить о расставании знаменитостей. Якобы Потап предал Каменских, а она не смогла на это закрыть глаза.

Оля Полякова

Полякова также украла мужа Вадима из семьи. пробивная Оля не долго утешалась ролью любовницы, Вадим под ее давлением решил бросить жену. Полякова успешно вышла замуж за любимого и живет в счастливом браке уже 15 лет. Известно, что Вадим занимается детьми, а Оля покоряет сцену.

Ранее УНИАН писал об известных певицах, которые вышли замуж за своих продюсеров.

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