Ведущая не скрывает, что для нее это непростая тема.

Украинская ведущая и волонтер Маша Ефросинина рассказала, как она реагирует на "бавовну" во временно оккупированном Крыму. Взрывы на полуострове ее огорчают.

"Вообще все, что связано с темой Крыма, как-то странно вкладывать в слова... Я страдаю по этому поводу, потому что я неоднократно говорила о том, что Крым для меня болевая точка. Ну это как, знаешь, о страхах с детьми поймут только те, у кого есть дети, а о боли за Крым поймут только крымчане коренные", - призналась ведущая в интервью на YouTube-канале "Розмова".

Она также рассказала, что хорошо помнит нарративы, которые возникали еще давно в Крыму. Когда Ефросинина была ребенком, она замечала пророссийские настроения. Именно поэтому ведущая подчеркнула, что она за возвращение Крыма, однако кроме географического возвращения полуострова, нам нужно будет работать над нарративами, которые там распространила РФ,

Видео дня

"Они, эти настроения, они довольно не такие, как нам хотелось. Поэтому конечно, когда я слышу, что там "бавовна", мне страшно и больно. Я успела пожить в Керчи, немного в Симферополе, достаточно в Севастополе. И это для меня родная земля. А как мы все знаем в течение полномасштабного вторжения, когда бьют по твоей родной земле, это тяжело. Но это война, и это справедливость, и законность должна быть восстановлена - это факт", - подчеркнула Ефросинина.

Напомним, ранее ведущая рассказала, что ее муж составил завещание. Сначала Ефросинина сильно обвиняла любимого, когда тот решил служить. Она даже думала, что мужчина выбрал войну, а не их семью.

Вас также могут заинтересовать новости: