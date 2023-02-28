Ведущая плакала, когда рассказывала обо всем этом.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своей боли. Ее муж, который сейчас служит, составил завещание. По словам ведущей, она работает с психологом, чтобы пережить весь стресс. Известно, что Тимур Хромаев служит в добровольческом отряде.

Ефросинина призналась, что сначала сильно обвиняла мужа, когда тот решил служить. Она даже думала, что возлюбленный выбрал войну, а не их семью. Когда Ефросинина об этом рассказывала, она сильно плакала.

"Я работаю с психологом несколько раз в неделю, потому что обвиняла мужа в том, что он туда идет... Он написал завещание, а это значит, что он где-то внутри попрощался со мной. Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми, понимаешь", - сказала ведущая в новом интервью.

Сейчас Ефросинина продолжает работать с психологом. Она хочет подготовиться к возвращению мужа домой после окончания полномасштабной войны. Украинским женщинам, которые ждут своих любимых, нужно помогать, считает ведущая.

"Я работаю уже с тем, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется, и когда он очень сильно изменится, а он изменится. Он уже меняется, поэтому очень важно об этом помнить, что мы воюем, молимся и приближаем победу. Но есть работа в тылу, которая крайне необходима ради восстановления нашего общества после победы", - подчеркнула звезда.

Напомним, ранее Ефросинина показала прощание с мужем. Время от времени он может видеться с ведущей, но эти встречи довольно короткие. Поэтому звезде очень трудно прощаться с любимым.

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