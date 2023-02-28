Телеведущая заявила, что это болезненная тема для ее семьи.

Украинская телеведущая и волонтер Маша Ефросинина впервые рассказала об общении со своей сестрой, которая сейчас находится в Москве. Мария отметила, что это больная тема для нее и для ее семьи - раньше у сестер были теплые взаимоотношения, но после начала полномасштабной войны в Украине все изменилось. Женщина якобы выступила в поддержку кровожадного режима Путина.

"Почему этот вопрос так сильно истерически интересует широкую общественность, хотя вся моя жизнь напоказ. И все, что я делаю, напоказ. Я вижу эту истерику в комментариях на что угодно… Я готова к этому вопросу, конечно. Я ведь не идиотка, я же знаю, что иду на интервью, и этот вопрос в конце концов прозвучит. Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодня сведено почти к нулю. Это трудная тема", - сказала Маша Ефросинина в интервью.

Чем сейчас занимается Ефросинина

После начала полномасштабной войны она с детьми выехала за границу, но когда ситуация в Киеве была относительно стабилизирована, звезда решила вернуться. Все это время она несет оборону на информационном фронте, а также вместе с Олей Поляковой выпускает программу "Взрослые девочки", публично обсуждая важные для общества психологические вопросы.

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Напомним, Маша Ефросинина принесла цветы и игрушки к детскому саду в Броварах после ужасной трагедии.

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