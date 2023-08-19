Мальчик смог увидеть отца в третий раз с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Известная телеведущая Мария Ефросинина, муж которой защищает Украину на фронте, растрогала фанов. Она показала, как ее сын после долгой разлуки наконец-то увидел своего отца-военного.

Ведущая отметила, что у нее почти не осталось слов, которыми бы она могла описать свои эмоции. Ефросинина подчеркнула, что ее сын видит отца в третий раз с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

По словам звезды, их семья сильно изменилась. Впрочем, сейчас она счастлива хотя бы от того, что может видеть мужа и наблюдать за радостью сына.

"Я не знаю, что написать. Что мое сердце рвется на части в каждую такую их встречу? Но ведь эти слова не отразят силу моих чувств. Что это лишь третья их встреча за полтора года? Так в эти слова не вложатся все изменения, которые претерпела наша семья. Что я живу этими моментами? Но ведь это все равно красноречиво не объяснит, насколько мне внутри стало безразлично многое из внешней жизни, комментариев о которой вы часто от меня ждете... А ведь именно сегодня я счастлива. И это, пожалуй, поймет каждая украинка, которой эти моменты знакомы", - призналась Ефросинина.

Сын Ефросининой увидел папу-военного после долгой разлуки - видео

Реакция сети

Комментаторы признают, что их очень растрогало новое видео. Пользователи пишут:

"Спасибо за ваши слова, так важно понимать, что твоя боль не единственная, что ты не одна такая, что ты не сходишь с ума"

"Плачу. Наши дети не заслуживают такого детства. Пусть все мамы и папы вернутся к своим детям"

"Как это тяжело... Нашим детям приходится проходить через такой болезненный опыт".

Напомним, ранее Ефросинина впервые рассказала об отношениях с мужем, воюющим на фронте. Она отметила, что ей очень трудно поднимать такие темы, ведь это "интимно и больно".

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